Cavazos A.: necesitamos de una sana convivencia"

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, celebró que el centro de la ciudad no se hubiera "muerto" con tanta gente que acudía a eventos culturales o conciertos durante la Semana Santa, y que las autoridades permitieran la extensión de horarios para restaurantes y negocios de venta de nevería, porque se necesita un esparcimiento sano.

Luego de que por primera vez en años, las autoridades permitieron la apertura de restaurantes en horarios extendidos para no dejar a la deriva a la gente que participaba en algunos eventos culturales y de espectáculos que concluyeron hasta después de las 10 de la noche, y de que familias enteras acudieron a consumir y a pasear para dar vida al Centro, el arzobispo dijo que todo el esparcimiento sano y la recuperación de la vida se da porque todos necesitamos actividades diferentes, esparcimiento y convivencia sana.

Dijo que incluso, la dinámica de convivencia puede tener sus variantes pero siempre se necesita de personas para establecer vínculos de amistad, de convivencia familiar o en su caso, del vínculo de la familia para el esparcimiento. "Que importante es convivir en familia".

Dijo que cuando hay esa buena disposición y cuando es algo agradable que hace disfrutar la vida, la amistad sin excesos, es un indicador de que se tiene que disfrutar la vida y la compañía de las personas y también disfrutar del hogar.

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También hay que ser un ser social, construir una comunidad y abrir espacios como los que dieron apertura a un festival de la ciudad, y los eventos deportivos y todos aquellos que abrieron la posibilidad de que la convivencia se sintiera y fuera parte de ese ser social, siempre y cuando se respeten las leyes y la prudencia como una buena oportunidad de convivir y de esparcimiento.

El arzobispo envió su condolencia a los familiares de los jóvenes que fallecieron en un vehículo accidentado en el cruce de la avenida Himno Nacional y la Glorieta Tatanacho.