CEDH prepara informe y memorial para víctimas en SLP

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) avanza en la elaboración del informe solicitado por las madres buscadoras, y trabaja también en los detalles relacionados con la creación de un memorial en honor a las víctimas, confirmó la titular del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

La ombudsperson explicó que el informe se encuentra en su fase final de ajustes y revisiones, coordinadas con las visitadoras y visitadores que realizaron la investigación. Se prevé que la entrega del documento se realice en las próximas semanas, buscando cumplir con los plazos y la precisión en los hallazgos que demanda este tipo de casos.

Respecto al memorial, Argüelles Moreno señaló que se analiza la ubicación adecuada, tomando en cuenta que las instalaciones de la CEDH no son propiedad del organismo. La intención es garantizar que el espacio destinado sea digno y accesible para las familias y la sociedad en general, conforme a lo solicitado por las madres buscadoras.

La titular informó que ya se ha realizado una mesa de diálogo con las familias y que próximamente se convocará un nuevo encuentro para concretar detalles sobre la ubicación y características del memorial. Reiteró el compromiso de la Comisión con la transparencia, la atención a las víctimas y el acompañamiento a las familias en este proceso.

"El apoyo a la creación del memorial es total; estamos a favor de que exista un espacio que recuerde a las víctimas y honre su memoria", afirmó Argüelles Moreno, subrayando que el informe y el memorial buscan consolidar la justicia y la visibilidad de los derechos humanos en el estado.