CEDH: violencia sexual no cesa en las escuelas

De las ocho recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido este año contra dependencias estatales y municipales de la entidad, la mitad han sido dirigidas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), por violaciones relacionadas con acoso, abuso sexual y violación.

En una de los documentos, la CEDH indica que, pese a los reiterados pronunciamientos hechos a la dependencia estatal, la violencia sexual en los planteles potosinos no cesa.

Las violaciones abarcan desde el sistema preescolar hasta secundaria y lo mismo están involucrados alumnos, profesores y directivos de los planteles.

Y no sólo fueron víctimas alumnas y alumnos de las instituciones, sino que, en al menos un caso, hay una trabajadora.

De las cuatro recomendaciones restantes, dos corresponden a la Policía Municipal de Matehuala, una a la Secretaría de Salud y la restante, al Comité de Participación Ciudadana del Servicio Estatal Anticorrupción.

Acoso laboral

Correspondió a la SEGE recibir la primera recomendación del año, bajo el expediente 01/2023, que fue emitida el 30 de marzo de este año.

Se trata de un caso ocurrido a fines de 2019, en el que la víctima, trabajadora de una primaria en Ciudad Valles, denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos por actos de índole sexual, mismos que acontecían cuando ella desempeñaba su trabajo.

La afectada presentó una denuncia a una instancia interna y en septiembre de 2019 acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia por hechos con apariencia de delito de hostigamiento sexual, que fue radicada en la Unidad de Investigación y Litigación de Atención a la Mujer, de la Familia, Delitos Sexuales y Grupos Vulnerables.

Al regresar a laborar, denunció que le fue impedida la entrada por parte de sus compañeros de trabajo, que también pegaron pancartas en los barandales y muros de la institución, reclamándole su proceder.

Una autoridad la enteró que las acusaciones no tenían sustento y que no podía levantarle un documento sancionador, pero le indicó que podía "ayudarla" brindándole un espacio en otra instancia.

La CEDH consideró que las autoridades habían incumplido con garantizarle a la afectada sus derechos, que su integridad física, psíquica y moral fuera respetada y a evitar la violencia contra la mujer, por lo que recomendó una reparación de los daños y establecer estrategias y programas para erradicar la violencia de género de las escuelas.

"Enfrentar la vida"

Un día después de que la CEDH emitiera la primera recomendación a la SEGE, llegó la segunda, la 02/2023.

Los hechos denunciados ocurrieron en junio de 2022, la menor afectada era estudiante de una escuela secundaria de Ciudad Valles.

La menor fue objeto de tocamientos de parte de un compañero, mientras que el profesor atendía a alumnos de otro grupo en la puerta del salón.

La agresión sexual subió de tono, pese a la exigencia de la adolescente para que su agresor se detuviera.

Enojada, la joven denunció al maestro la conducta inapropiada, y sólo recibió en respuesta que "lo vería después", porque ya estaba cercana la hora de salida.

Al día siguiente, la víctima denunció la agresión con el director de la secundaria. El funcionario le contestó, según el documento de la CEDDH, que "independientemente de todo lo que pasara, ella tenía que aprender a enfrentar la vida y no dejar de asistir a la escuela por algo así".

Además, llamó al agresor para que le ofreciera una disculpa, pero éste dijo que repetía la conducta con otras estudiantes, por lo que desconocía por qué la víctima se había molestado.

La víctima y su madre elevaron su denuncia a otras instancias de la SEGE, pero fueron ignoradas llanamente.

La familia optó porque la joven no acudiera a la secundaria para no enfrentarse a su agresor, que sólo fue suspendido dos días "ya que no se tenían antecedentes de mala conducta".

La CEDH también detectó la intención de los directivos de la escuela de afirmar que desconocía los hechos, pero una investigación desmintió la información.

La Comisión determinó una omisión importante del docente y la dirección, pues tenían a su cuidado a la víctima.

Además de la reparación del daño y el establecimiento de acciones tendientes a eliminar tanto conductas sexualmente agresivas entre el alumnado como a capacitar a os docentes y directivos para atender adecuadamente estos incidentes, la CEDH recomendó colaborar activamente con las investigaciones derivadas.

Casos reiterados

En octubre del año pasado, la CEDH inició una investigación de oficio tras publicarse en medios de comunicación una protesta de padres de familia de un jardín de niños de Soledad, sobre las acusaciones contra un intendente de golpear y violar a un infante. Quedó bajo el expediente 03/2023.

Además, se involucró a una docente que enviaba a la víctima al baño, donde era abusado por el intendente.

La Comisión pidió a la SEGE que estableciera medidas precautorias para tomar acciones afirmativas para salvaguardar la integridad y seguridad personal la víctima y demás alumnos.

Además, solicitó la investigación de los hechos para salvaguardar el derecho a una educación libre de violencia.

La SEGE aceptó las medidas precautorias y abrió una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado.

La investigación comprobó que la víctima presentó lesiones físicas características de la conducta delictiva correspondiente a violación.

Sin embargo, en este caso, la CEDH se quejó de que pese a los "diversos pronunciamientos" en los que se ha pedido impartir cursos de capacitación sobre detección y prevención de abuso sexual en la infancia, así como el procedimiento que se debe seguir en estas situaciones, los casos de violencia sexual continúan ocurriendo.

Ante esta situación, la Comisión pide a la SEGE que redoble esfuerzos para que se cumplan las recomendaciones.

Recuerda que, ante la recurrencia de casos, se ha resaltado en otras recomendaciones la necesidad de que se desarrolle la prevención de abuso sexual en toda la plantilla, docente y administrativa, de los planteles, pues en algunos casos, ha habido responsabilidad no sólo de docentes, sino de personal de intendencia.

Como en los casos anteriores, la CEDH recomendó medidas para evitar la repetición de las conductas, la reparación del daño a la víctima y el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades.

Sabían y no actuaron

La más reciente recomendación recibida por la SEGE este año, la 05/2023, data del 5 de junio de este año, por hechos ocurridos en agosto del año pasado en una escuela de Tamazunchale.

La víctima era una alumna menor de edad de origen náhuatl en una telesecundaria y sus derechos humanos violentados fueron la libertad sexual, la integridad física y mental y el libre desarrollo de la infancia.

La madre y el padre de la víctima fueron informados por las autoridades auxiliares de su comunicad para informarle que su hijo había presentado una denuncia por presuntos hechos de violación. Adicionalmente, la Coordinación de Derechos Humanos del Municipio de Tamazunchale, también presentaron una denuncia.

La autoridad agresora, docente de tercer grado, le ofreció trabajo doméstico a la víctima, y en su casa, agredió sexualmente a su víctima al menos tres veces. Además, la llevó con su hermano, quien también la atacó sexualmente en dos ocasiones al menos.

La experiencia generó en la víctima un desequilibrio emocional que se reflejó en depresión e incluso pensamientos suicidas, se determinó tras un examen psicológico.

Al menos tres funcionarios de la escuela tuvieron conocimiento de la situación, pero omitieron realizar acciones para salvaguardar a la víctima, permitiendo la violencia contra ella.

"Las autoridades escolares o educativas, aunque tenían conocimiento de la probable comisión de ilícitos penales cometidos en agravio de V1, sea por negligencia o desconocimiento de la normatividad en materia educativa, ni el personal directivo ni los docentes presentaron denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes", concluye el dictamen.

Entre las recomendaciones de rigor, destaca la de colaborar con el Ministerio Público para involucrarse en la carpeta de investigación, facilitando los datos de los que disponga.

También pide el establecimiento de prevención del abuso sexual en escuelas de la Huasteca.