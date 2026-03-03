Ceepac no cuenta con atribuciones legales para consultas

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no intervendrá en la realización de las consultas que mantiene pendientes el Congreso del Estado, al no contar con atribuciones legales para fungir como autoridad consultante, ni estar vinculado por la sentencia que ordena dichos procesos.

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco, explicó que tras un análisis jurídico interno se determinó que el organismo electoral debe apegarse a lo que establece la Ley de Consulta Indígena vigente, la cual define con claridad qué instituciones pueden encabezar este tipo de ejercicios.

Precisó que dentro de ese marco normativo el CEEPAC no aparece como instancia facultada para conducir consultas, por lo que asumir esa responsabilidad implicaría exceder sus competencias legales.

Blanco sostuvo que el diálogo con el Congreso sí existió y que incluso se planteó la posibilidad de revisar esquemas de colaboración; sin embargo, la conclusión fue que el órgano electoral no puede sustituir a la autoridad que legalmente debe organizar los procesos. Aclaró que ello no representa una negativa absoluta a cualquier tipo de apoyo, ya que el Consejo podría participar mediante capacitación o acompañamiento técnico, siempre sin asumir funciones formales dentro de la consulta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, indicó que estaba prevista una reunión entre las áreas jurídicas de ambas instituciones para definir posibles vías de coordinación, pero esta fue cancelada por el Poder Legislativo, por lo que el tema quedó en pausa.