Ceepac no cuenta con atribuciones legales para consultas
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no intervendrá en la realización de las consultas que mantiene pendientes el Congreso del Estado, al no contar con atribuciones legales para fungir como autoridad consultante, ni estar vinculado por la sentencia que ordena dichos procesos.
La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco, explicó que tras un análisis jurídico interno se determinó que el organismo electoral debe apegarse a lo que establece la Ley de Consulta Indígena vigente, la cual define con claridad qué instituciones pueden encabezar este tipo de ejercicios.
Precisó que dentro de ese marco normativo el CEEPAC no aparece como instancia facultada para conducir consultas, por lo que asumir esa responsabilidad implicaría exceder sus competencias legales.
Blanco sostuvo que el diálogo con el Congreso sí existió y que incluso se planteó la posibilidad de revisar esquemas de colaboración; sin embargo, la conclusión fue que el órgano electoral no puede sustituir a la autoridad que legalmente debe organizar los procesos. Aclaró que ello no representa una negativa absoluta a cualquier tipo de apoyo, ya que el Consejo podría participar mediante capacitación o acompañamiento técnico, siempre sin asumir funciones formales dentro de la consulta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, indicó que estaba prevista una reunión entre las áreas jurídicas de ambas instituciones para definir posibles vías de coordinación, pero esta fue cancelada por el Poder Legislativo, por lo que el tema quedó en pausa.
no te pierdas estas noticias
Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
Pulso Online
De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares
México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno
El Universal
Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia
Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
Rubén Pacheco
El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas