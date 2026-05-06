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Celebra el Mercado Hidalgo sus 81 años

Por Martín Rodríguez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Celebra el Mercado Hidalgo sus 81 años

Comerciantes del Mercado Hidalgo celebraron los 81 años ininterrumpidos, desde que el 5 de mayo de 1945, el entonces gobernador Gonzalo N. Santos entregó la estructura de acero y mampostería.

Hay quienes desde niños comenzaron, entre juguetes, juegos y corretizas de alegría y risas, a convivir entre frutas, verduras, carne, quesos y artesanías. Hoy forman parte de sus recuerdos, pero también de una actividad que no para.

El sacerdote Carlos Aguilar, de la iglesia de Fátima, se presentó en el mercado para oficiar una misa y bendecir instalaciones, una vez que fue llevado por acuerdo de la mayoría de los locatarios, para completar la celebración organizada por el Colectivo 5 de Mayo de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo.

Por acuerdo de la mayoría de los comerciantes, organizaron una tómbola entre quienes acudieron como clientes para hacer sus compras y de paso, ganarse algún regalo. 

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Los comerciantes aportaron mandiles, trajes de niño Dios, artesanías, dulces tradicionales, confitería en general, cinturones, tenis, descuentos en el consumo de alimentos y algunos otros regalos de diversos tipos. 

Los propios comerciantes y locatarios prepararon refrescos, pastel, aguas naturales y un vendedor llevó Nieves para repartir entre todos los clientes que se encontraban presentes durante la celebración.

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