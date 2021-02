CEN de Morena presenta a sus candidatos a diputaciones locales en SLP

La delegación en San Luis Potosí del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó hoy a los 15 perfiles que representarán las candidaturas para las Diputaciones locales de los 15 Distritos en el proceso electoral 2020-2021.

De todos los candidatos, solo la congresista Alejandra Valdés Martínez, buscará reelegirse por el Distrito 5, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez.

Entre los abanderados, se encuentran dos ex funcionarios municipales de administración navista, Óscar Valle Portilla, ex director de Desarrollo Social por el Distrito 7 con cabecera en San Luis Potosí y Beatriz Adriana Urbina Aguilar, ex directora del DIF municipal, por el Distrito 6 con cabecera en San Luis Potosí.

Además, Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, por el Distrito 8 con cabecera en San Luis Potosí; y Roberto Martínez Silva, regidor del Cabildo soledense, por el Distrito 9 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez.

También Aarón Alberto Alemán Rodríguez al Distrito 1 con cabecera en Matehuala; Alma Mireya Cerino Zapata, regidora capitalina por el Distrito 2 con cabecera en San Luis Potosí; José Grimaldo López al Distrito 3 con cabecera en Santa María del Río; y Lidia Montoya Soto al Distrito 4 con cabecera en Salinas de Hidalgo.

Así como María de los Ángeles Castillo Rodríguez al Distrito 10 con cabecera en Rioverde; Gregorio Montes Martínez al Distrito 11 con cabecera en Cárdenas; Arnulfo Perales Rosa Distrito 12 con cabecera en Ciudad Valles; Adelaida Bautista Martínez al Distrito 13 con cabecera en Tamuín; Eréndira Yoselin Cruz Cruz al Distrito 14 con cabecera en Tancanhuitz; y María Bernabé Campos Santos al Distrito 15 con cabecera en Tamazunchale.