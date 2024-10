CEP: incertidumbre desalienta la inversión

A pesar de que durante años anteriores el estado de San Luis Potosí y la región Bajío fueron buenos para la inversión extranjera directa (IED), actualmente ya se nota una desaceleración provocada por la incertidumbre que causó la reforma al Poder Judicial, así lo señaló Hector D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

El titular del CEP consideró que la IED ya comienza a menguar en la zona del Bajío debido a la reforma al Poder Judicial, pues de acuerdo con el empresario potosino, hay poca claridad con respecto a las nuevas reglas de juego, por lo que se va a desaprovechar el fenómeno del “nearshoring”,

“No da seguridad patrimonial, no da seguridad económica para los inversionistas, mientras las reglas del juego no estén claras y no se tenga seguridad en que se respeten las inversiones y la propiedad privada en México. No se van a dar estas inversiones”, mencionó el presidente del CEP.

Añadió que por el panorama se tiene que promover la infraestructura y los servicios para que los inversionistas puedan trabajar y desarrollarse en la entidad potosina. “Gas natural, producción de energías limpias, que es importantísimo, porque no hay capacidad de energía eléctrica en este momento por la CFE, para poder dar el servicio de la energía que requieren las industrias”.

Criticó que hasta el momento no exista un cumplimiento amplio en la producción de energías limpias, el cual es un elemento que se tiene que promover en las empresas debido a la solicitud por parte de las inversiones extranjeras.

“Para 2030 se debe tener un 85% de producción de energías limpias en el consumo total de los países, entonces México no está cumpliendo con este tema, puntualizó.