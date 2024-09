Pararon en San Luis 220 empresas por la reforma judicial

Luego de realizar un llamado a paro nacional en solidaridad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la aprobación de la reforma al Judicial, el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D'Argence Villegas señaló que se registró una buena respuesta por parte del sector empresarial.

El titular del CEP señaló que se tiene un registro de 170 empresas que pararon actividades y otras 50 lo hicieron de forma parcial. "Están en este momento 170 empresas que se registraron con nosotros completamente cerradas y otras 50 empresas de manera parcial".

Añadió que también se busca que no se realicen actividades de transacciones bancarias, no ir al supermercado, no consumir gasolina, no ir a restaurantes.

"Todo lo que signifique cambio, intercambio de dinero, transacciones económicas, transferencias, evitémoslas. Eso es lo que estamos haciendo para que se vea realmente el poder del sector productivo y de la misma ciudadanía, que también está siendo perjudicada, que demuestre que no está de acuerdo con lo que se está viviendo en México".

Por su parte la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en la entidad potosina señaló que no se sumaron al paro debido a que no pueden obligar a los pequeños comerciantes debido a que son establecimientos de primera necesidad, sin embargo, expresaron su solidaridad al pedir a los legisladores reconsiderar esta reforma, mencionó Armando Reyes Sías presidente de la Canacope local.

"El que quiera sumarse está en libertad de señalar si quiere o no quiere, porque no podemos obligarlos. Hemos entendido que sí hay esa esa forma para apoyar y si la gente lo decide, lo puede hacer.