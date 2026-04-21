CEPC ha clausurado 16 antros en este año

En casi cuatro meses de 2026, se ha procedido con la clausura de 16 bares o centros nocturnos en las cuatro regiones de la entidad, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Riña en bar La Villita deja tres muertos y dos lesionados

Este domingo por la madrugada, una riña al interior del bar La Villita, localizado en la avenida Muñoz, dejó como saldo tres hombres fallecidos y dos lesionados, luego de que durante una reyerta él o los contrincantes les dispararon con armas de fuego.

Describió que como sucedió con La Villita, a los establecimientos se les aplican las medidas administrativas por incumplir las disposiciones en la materia, es decir, la ausencia del visto bueno y la opinión técnica favorable.

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Operativos y clausuras por incumplimiento de normas

En entrevista, el funcionario estatal dijo que, si bien es complicado que las autoridades estén presentes ante ese tipo de circunstancias, la Coordinación mantiene operativos cada fin de semana para inspeccionar el acatamiento de las normas de protección civil. "Este fin de semana clausuramos un negocio, donde por ahí hubo un incidente. Ya quedó totalmente clausurado, porque no contaba con los permisos por parte de Gobierno del Estado", remató.

La CEPC verifica que los giros comerciales de alto riesgo como bares cuenten con el programa interno de protección civil: documento que detalla la prevención y respuesta ante emergencias.