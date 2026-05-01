Cerca de 20 mil estudiantes disfrutan de megapuente

Gracias a que el descanso oficial del 1 de mayo coincidió con el último viernes de abril, cerca de 20 mil estudiantes de todos los niveles de educación de Villa de Pozos ya disfrutan de un "puente" de tres días de descanso que finalizará el lunes 4 de mayo, cuando habrá que volver a las aulas.

En realidad, se trató más bien de un "puente largo", ya que un día antes, el jueves 30 de abril, se conmemoró el Día del Niño y en muchos planteles de nivel básico, no hubo actividades o, si las hubo, se trató de actividades, juegos y regalos para estudiantes de preescolar y primaria.

Además de las escuelas, el gobierno municipal y varias de sus dependencias organizaron actividades para celebrar el Día de las Infancias tanto en la cabecera municipal como en colonias, fraccionamientos y localidades rurales de Villa de Pozos.

Familias que ayer se hallaban presentes en el jardín principal de la cabecera, comentaron que el fin de semana se lo dedicarían a sus hijos menores y que los llevarían a comer a alguna plaza comercial, al parque Tangamanga 1 o a alguno de los balnearios que operan en el municipio.

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vecino de Villa de Reyes, los más afortunados.