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Cerraron ayer el bajo puente del Eje 128

Por Leonel Mora

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A

La Guardia Civil de Villa de Pozos informó ayer, de improviso, del cierre temporal del bajopuente de la carretera 57 a la altura del Eje 128 de la Zona Industrial debido a trabajos de obra y solicitó a las y los conductores usar rutas alternas.

No se especificaron cuáles eran esas vías alternas, aunque se detalló que el cierre vial finalizaría a las 7:00 de la tarde del mismo día.

Los automovilistas que avanzaban por la lateral de la 57 de norte a sur y que deseaban pasar al lado contrario de la ruta para ingresar a la avenida Bosques de las Flores o bien continuar su camino a la cabecera municipal de Villa de Pozos o incluso avanzar hacia el municipio de la capital, por sentido común, debieron ir hasta el siguiente bajopuente, situado a casi dos kilómetros hacia el sur de la 57 para luego retomar el avance hacia el norte.

Sí hubo presencia de agentes de vialidad, quienes explicaron que recibieron el anuncio de las obras poco tiempo antes de que éstas comenzaran.

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Para las y los conductores que salían de la Zona Industrial, otra opción fue ir hacia el norte sobre la avenida Industrias hasta la altura del cruce que conecta con la entrada principal de Pozos, que es la avenida Julián de los Reyes.

Se esperaba que, para hoy miércoles, no hubiera más cierres.

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