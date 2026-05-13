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Certificarán a mil agentes de la GCE

Por Samuel Moreno

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Certificarán a mil agentes de la GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal aplicará durante este año exámenes de control y confianza a más de mil elementos de la Guardia Civil Estatal, en medio de los procesos de evaluación interna para garantizar la permanencia y operatividad de la corporación.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que actualmente el Centro de Control y Confianza concentra sus actividades en las evaluaciones dirigidas a cadetes y policías que participan en cursos de formación inicial, profesionalización y actualización, aunque adelantó que en breve comenzará la revisión masiva del personal operativo programado para este año.

El funcionario detalló que las pruebas contemplan revisiones médicas, psicológicas, psicométricas y toxicológicas, además de la aplicación del polígrafo y los exámenes relacionados con la portación de armas, como parte de los lineamientos obligatorios para los cuerpos de seguridad pública.

Juárez Hernández reconoció que dentro de este proceso existen elementos que no logran acreditar la totalidad de las evaluaciones; sin embargo, aseguró que el porcentaje de reprobación se mantiene bajo dentro de la Guardia Civil Estatal.

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"Tenemos baja incidencia en cuanto a personas que no logran pasar este paquete completo de exámenes", señaló.

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