Alcaldía: cesan a 4 por caso del bar Rich

La alcaldía capitalina anunció el cese de 4 funcionarios de la Dirección de Comercio, encabezados por el director, Jorge García Medina, por omisiones relacionadas con el accidente del bar Rich,

En un comunicado, el ayuntamiento capitalino informó que por acuerdo de la Contraloría Interna Municipal, se determinó la separación del cargo de 4 servidores públicos de la Dirección de Comercio, dentro del proceso administrativo abierto tras el accidente ocurrido el 7 de junio pasado, cuando la aglomeración de menores de edad asistentes a un concierto realizado en el bar ubicado en la plaza Alttus causó la ruptura de un balcón del cristal, del que cayeron diez jóvenes, de los cuales dos murieron.

Los funcionarios separados de su encargo son: el director, Jorge García Medina; el Subdirector, Francisco Juárez Sánchez; la coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez Piñón y el Jefe de Inspectores, Cosme Alejandro Flores.

El comunicado señala que el procedimiento que realiza la Contraloría Interna Municipal se basa en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios. En los próximos días, el órgano interno de control resolverá lo conducente en este caso.

Un día antes de la emisión del comunicado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos había anticipado en entrevista con Pulso Online las sanciones a sus funcionarios y además, señaló la existencia de otro incidente en un antro, “más lamentable”, del que se comprometió a hablar en los próximos días.

Galindo Ceballos afirmó tener “el panorama completo” sobre el caso,

Además, afirmó que mantenía un compromiso con las familias de las víctimas que lo obligaba a enterarlos primero de cualquier determinación

Sin embargo, adelantó que serían sanciones fuertes, pero que “serían lo de menos”, pues lo importante serían las medidas de fondo que se adoptarían para evitar la repetición de este accidente.

Agregó que los empresarios del ramo de los antros “deben ponerse serios” porque su gobierno se pondrá serio en ese tema, pues el mismo día que se conozca la resolución de la Contraloría, anunciará una serie de modificaciones al reglamento de Comercio.

También reveló existencia de un incidente similar: “Es más grave de lo que pasó en otro caso del que nadie habla del otro”.

Se le preguntó a qué se refería en concreto, pero no lo precisó. Sólo agregó que “el otro es más grave, este es más lamentable. Este caso me duele mucho y no puedo decir por qué, pero me duele mucho”.