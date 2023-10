Chofer responsable de “autobusazo” se habría amparado

En casos de choferes de transporte de carga o urbano que atropellan o matan a alguien, lo primero que hacen es salir corriendo del accidente, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Yo creo que más que hacerse responsable, es revisar que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder, no sabemos en qué condiciones iba el chofer del autobusazo, incluso, bueno al parecer hoy ya está amparado”, declaró.

Dijo lo anterior luego del accidente de un autobús de la línea Frontera en la carretera libre a Guadalajara, cuyo saldo fue de nueve pasajeros muertos y 18 lesionados.

El mandatario estatal reprochó que después de huir no se vuelve a saber nada del conductor, pero después se da a conocer que se amparó para evitar ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ricardo Gallardo sostuvo que quienes conducen tales unidades y cometen ese tipo de delitos nunca enfrentan la ley.