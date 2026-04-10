Ciclovía causó caída de Carranza: AMPI

La renta de inmuebles no es la responsable del abandono de locales o en su caso hasta de edificios en la avenida Venustiano Carranza, porque hay quienes hasta han tratado de incentivar con meses gratis la estancia de los negocios. El factor que acabó con la movilidad de los negocios en Carranza fue la ciclovía, señaló el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Neil Selene Castro.

El dirigente empresarial confirmó que hay intentos diversos para potenciar la avenida Carranza con el uso de espacios para vivienda. Sin embargo, este intento está ligado directamente a los efectos que ha causado la ciclovía en el desarrollo de negocios.

Dijo que la avenida Venustiano Carranza debe ser aprovechada para vivienda con proyectos que permitan la invitación a los gobiernos estatal y municipal para que propicien las condiciones que incentiven la habitabilidad del sector.

Explicó que cuando se habla de renta, se habla de tarifas comerciales, pero precisamente sobre ellas hay casos donde reducen de manera drástica el costo de la mensualidad con tal de que los negocios sobrevivan, aunque también hay otros fenómenos.

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Recordó el problema grave con los muebles desocupados, se encuentra en toda su extensión justo en la zona de la ciclovía.