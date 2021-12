Científicos de la UASLP presentan el libro "Innovaciones Biomédicas para combatir el COVID-19"

El libro Biomedical Innovations to Combat COVID-19, editado por los profesores: Sergio Rosales Mendoza, Mauricio Comas García y Omar González Ortega investigadores de las Facultades de Ciencias, Ciencias Químicas y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB), fue presentado en el Auditorio de la Unidad de Posgrado de la UASLP.

Dicha obra es una edición fundamental en el desarrollo de las herramientas biomédicas y biotecnológicas que se están utilizando en la lucha contra el COVID-19, integrado con capítulos escritos por científicos nacionales e internacionales.

En la presentación se contó con la presencia del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra y de la Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas. Como invitado especial también estuvo presente, vía remota, Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y colaborador en esta obra.

Lazcano Araujo expresó que el libro "Biomedical Innovations to Combat COVID-19", "es un trabajo excepcional, derivado de diversas razones, en principio al ser producido por colegas mexicanos, y no solo ser coyuntural, sino por recoger de una manera precisa y con estándares académicos los trabajos de un grupo de científicos de México que participaron convencidos que el trabajo académico es parte esencial de la lucha contra la pandemia, cuyos costos trágicos aún no se alcanzan a medir".

En términos generales, aseguró que el compromiso académico de investigadores e investigadoras del país se ha visto reflejado en la manera en la que han respondido a una de las peores crisis que ha enfrentado la humanidad. "Este libro ha sido editado con toda seriedad y rigor académico".

Al hacer uso de la palabra, Mauricio Comas, reiteró que este libro es el fruto del trabajo de investigadores jóvenes y consolidados que durante el pico de la pandemia hicieron un trabajo excepcional.

Detalló que el orden de los capítulos está diseñado para ir de la ciencia básica a la aplicada. Agradeció a los colaboradores, estudiantes, familia, y a la institución por el apoyo en la infraestructura.

Sergio Rosales Mendoza, resaltó que otro aspecto importante del libro "Innovaciones Biomédicas para combatir el Covid-19", al mencionar y analizar el caso de las vacunas como herramienta biomédica central para combatir la COVID- 19.

"Esperamos editar una segunda versión del libro con las actualizaciones pertinentes que permitan resumir el ámbito nacional e internacional como un referente sobre este tópico de gran relevancia".