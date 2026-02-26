logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran hoy la circulación de Cto. Potosí por obras

El horario será de 9 de la noche a 2 de la mañana; piden tomar precauciones

Por Leonel Mora

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran hoy la circulación de Cto. Potosí por obras

Debido a las obras de construcción del puente en la intersección del Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, se programaron cierres de circulación en la zona, tanto ayer como para hoyjueves, en un horario de 9:00 de la noche a 2:00 de la mañana, informaron autoridades de Soledad de Graciano Sánchez. 

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, perteneciente a la Guardia Civil Municipal, precisó que el paso de vehículos se suspendería en el carril lateral del Circuito Potosí a la altura de la colonia San Luis 1 con dirección a la carretera 57.

Como rutas alternas se habilitarían la avenida José de Gálvez y la calle Lagos de Moreno para lograr la continuidad del tráfico vehicular en sentido norte a sur. En toda la zona, incluyendo dichas rutas alternas, habrá presencia de agentes de vialidad.

Seguridad Vial y Movilidad pidió a la población tomar las debidas precauciones, salir con tiempo de reserva a su destino y atender en todo momento las indicaciones de la autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este tipo de cierres ha sido frecuente desde el inicio de las obras de construcción del puente, proyecto que, de acuerdo a las últimas estimaciones, podría ser completado a finales de marzo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años
    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años

    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años

    SLP

    Jaime Hernández

    La "rectificación administrativa" fue incluida en la Ley de Hacienda para 2026, misma que fue repudiada por grupos trans

    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?
    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?

    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?

    SLP

    Pulso Online

    Ciudadanos reportan filas desde la madrugada en el Registro Civil de SLP

    Activan protocolos en Cobach 28 por arma
    Activan protocolos en Cobach 28 por arma

    Activan protocolos en Cobach 28 por arma

    SLP

    Redacción

    SSPC informó que la situación está bajo control y no hay peligro para estudiantes.

    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos
    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos

    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La Secretaría de Seguridad y Guardia Civil iniciarán esas funciones en 2027; policías municipales en 2028