Cierran hoy la circulación de Cto. Potosí por obras

Debido a las obras de construcción del puente en la intersección del Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, se programaron cierres de circulación en la zona, tanto ayer como para hoyjueves, en un horario de 9:00 de la noche a 2:00 de la mañana, informaron autoridades de Soledad de Graciano Sánchez.

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, perteneciente a la Guardia Civil Municipal, precisó que el paso de vehículos se suspendería en el carril lateral del Circuito Potosí a la altura de la colonia San Luis 1 con dirección a la carretera 57.

Como rutas alternas se habilitarían la avenida José de Gálvez y la calle Lagos de Moreno para lograr la continuidad del tráfico vehicular en sentido norte a sur. En toda la zona, incluyendo dichas rutas alternas, habrá presencia de agentes de vialidad.

Seguridad Vial y Movilidad pidió a la población tomar las debidas precauciones, salir con tiempo de reserva a su destino y atender en todo momento las indicaciones de la autoridad.

Este tipo de cierres ha sido frecuente desde el inicio de las obras de construcción del puente, proyecto que, de acuerdo a las últimas estimaciones, podría ser completado a finales de marzo.