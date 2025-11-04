Cierran vialidades del centro por filmación

Mañana, miércoles 5 de noviembre, se llevará a cabo un operativo de cierre vial en varias calles del centro de la ciudad con motivo de la grabación de la telenovela Mi Rival. El horario del cierre será de 07:00 a 21:00 horas.

Vialidades que se verán afectadas

Av. Constitución, desde Primero de Mayo hasta Espinosa y Cuevas.

Joaquín Sevilla y Olmedo.

Calle Arteaga.

Calle Teresa Santillán.

Ruta alterna sugerida

Se recomienda tomar la ruta: Espinosa y Cuevas ? Calzada de Guadalupe ? Carlos Diez Gutiérrez.

Recomendaciones para conductores y vecinos

Evitar tránsito por las calles afectadas durante el horario señalado.

Salir con tiempo si van a circular por la zona centro.

Utilizar la ruta alterna propuesta para minimizar retrasos.

Estar atentos a indicaciones de las autoridades y del personal de producción durante el operativo.