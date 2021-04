Cierres y aperturas de negocios, lo que dejó la pandemia: Nuestro Centro

El primer cuadro de la ciudad mantiene una alta rotación en la ocupación y desocupación de locales comerciales, a decir de la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo, diariamente cierran pequeños negocios a causa de los estragos del coronavirus, sin embargo, a la par se abren nuevos comercios también.

La líder comercial refirió que pese a la permanencia en semáforo amarillo en San Luis Potosí, de momento no se ha percibido como tal una recuperación económica, explicó que si bien ha incrementado la afluencia en el Centro Histórico de la capital potosina, no obstante, dijo que los comercios siguen trabajando bajo restricciones y algunos giros siguen padeciendo los estragos de la pandemia que los aqueja desde hace más de un año.

"Seguimos con la pandemia y hemos visto un poco más de afluencia pero todavía tenemos aforos muy restringidos en las tiendas y no se puede operar todavía de forma como antes, creemos que la recuperación será lenta", añadió.

Asimismo, consideró que todavía no existen las condiciones económicas para que las ventas repunten considerablemente, pues aún no se recupera el total de empleos perdidos a lo largo de la pandemia, además de que sectores como el educativo, que son de los más importantes para el comercio permanecen suspendidos.

De acuerdo a Nuestro Centro, han sido cerca de 200 comercios los que han bajado la cortina de forma permanente, mientras que un total de 700 que están debidamente establecidos han logrado sobrevivir a esta contingencia.

En este sentido, la empresaria potosina comentó que todos los días se puede observar el cierre de comercios de giros como ropa, tiendas de regalos y alimentos principalmente, aunque reiteró que en esta misma dinámica constantemente se pueden encontrar también nuevos negocios que abren.