Ciudadanos Observando premia calidad humana

La organización Ciudadanos Observando celebró el viernes pasado la décima edición de la Distinción a la Calidad Humana, en el marco de su décimo tercer aniversario de fundación.

En un comunicado, la organización indicó que en la ceremonia se rindió homenaje a dieciséis personas "entregadas al altruismo, mujeres y hombres que, lejos de los reflectores, han decidido dedicar su vida a ayudar a otros".

Ciudadanos Observando consideró a los galardonados como "héroes y heroínas anónimos, personas sencillas cuya generosidad ha dejado huella profunda en innumerables vidas".

Informó que la medalla Distinción a la Calidad Humana 2025 fue entregada a Mauricio Mier, integrante de la asociación Club de Niños y Niñas de México A.C. Su labor, sostenida durante una década, ha transformado el presente de cientos de niñas, niños y jóvenes potosinos.

También fueron reconocidos por su valiosa labor altruista Sandra Loredo, Sahara Silva, Yamel Campos, María del Carmen Pérez, Maribel Cruz Ortiz, Martha Guadalupe Torres, Juan de Dios Mendoza, Yeni Guadalupe Hurtado, Jennifer Abdaly Muñiz Ugalde y Myriam Andrea López, de Ciudad Valles.

De manera especial, el odontólogo Jorge Adrián Mejía recibió un reconocimiento por su destacada actividad altruista, misma que lo llevó a participar a nivel nacional, donde obtuvo el primer lugar.