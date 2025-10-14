Clausura de 'El Zapote', por violar normas ambientales y técnicas: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso como medida de seguridad una clausura parcial temporal al sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "El Zapote", ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, debido a que no cumple con las condiciones ambientales y técnicas establecidas en la normatividad vigente para el manejo y disposición final de los residuos.

En atención a una denuncia pública por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), del 30 de septiembre al 2 de octubre, personal de la Profepa realizó una visita de inspección y constató que el lugar, operado por la empresa Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, no cumple con las condiciones ambientales y técnicas establecidas en la normatividad vigente para el manejo y disposición final de los residuos.

Entre las principales irregularidades que se detectaron destacan: la recepción y manejo inadecuado de residuos peligrosos, contraviniendo las normas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Además, no cuenta con manifestación de impacto ambiental y no tiene control sobre el volumen de residuos recibidos, incumpliendo la NOM-083-SEMARNAT-2003. Tampoco tiene sistemas de captación de lixiviados y biogás, lo que puede generar contaminación del suelo y emisiones a la atmósfera. Además, la acumulación de residuos sin compactar ni cubrir diariamente, genera proliferación de fauna nociva y dispersión de materiales ligeros.

Derivado de lo anterior, se determinó imponer la clausura parcial temporal al sitio, bajo un esquema de reducción gradual de los residuos ingresados, hasta llegar a la suspensión total de operaciones el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de minimizar los riesgos ambientales mientras se corrigen las deficiencias observadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medida se sustenta en lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo artículo 171 establece sanciones que incluyen multas y clausura definitiva para quienes incumplan con las disposiciones en materia de residuos.

La Profepa reitera su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad, para garantizar un manejo adecuado de los residuos y proteger la salud y el ambiente.