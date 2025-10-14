logo pulso
Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Nacional

Evacuación de estudiantes tras explosión por gas en Nuevo Laredo

Estudiantes de COBAT evacuados ante riesgo por explosión de gas en zona cercana.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 12:27 p.m.
A
Evacuación de estudiantes tras explosión por gas en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, Tamps. (EL UNIVERSAL).- La acumulación de gas en una vivienda provocó una explosión que dejó lesionadas a dos mujeres, dañó cuatro inmuebles, incendió una camioneta y generó la evacuación de más de 700 alumnos en la colonia Infonavit en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en la calle Joaquín Arguelles donde según testigos un tanque de gas provocó la explosión que causó pánico entre los residentes del sector.

Actualmente, personal de la Guardia Estatal se encuentra apoyando con seguridad perimetral a elementos de Protección Civil y Bomberos durante las acciones para contrarrestar una explosión en un domicilio de Nuevo Laredo.

Se tiene conocimiento de dos mujeres lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El personal de la Guardia Estatal se encuentra apoyando a las personas afectadas además de evitar el paso de la ciudadanía a la zona de emergencia para facilitar la operación de Protección Civil y Bomberos.

Evacuan estudiantes

Con el propósito de proteger a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) plantel uno "Profesor Ramiro Espiricueta Reyna", personal de la Guardia Estatal y Protección Civil en el municipio de Nuevo Laredo llevaron a cabo la evacuación de la comunidad estudiantil y cuerpo docente ante la cercanía de las instalaciones con la casa-habitación en la que se registró una explosión esta mañana.

Un aproximado de 700 estudiantes fueron evacuados y uno fue valorado por personal de Protección Civil al presentar lesiones leves en un brazo debido a que se encontraba cerca de un ventanal que se rompió a consecuencia de la explosión.

De acuerdo con la valoración, el alumno no requirió ser trasladado a un hospital.

El personal de la Guardia Estatal continúa trabajando de manera conjunta con Protección Civil y Bomberos para salvaguardar la integridad de la población ante este siniestro.

