Clausuran 11 tiendas de productos chinos en la capital

La dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que hasta la fecha se tiene un acumulado de 11 tiendas de productos chinos, las cuales han sido clausuradas, así como un total de 9 actas administrativas.

De acuerdo con la dirección, el gobierno municipal únicamente tiene la potestad para regular la operación de estos establecimientos, por lo que no les corresponde verificar la calidad de los productos que ahí se comercializan, los cuales, han sido motivo de críticas por parte de comerciantes establecidos del Centro Histórico, al calificar a estos negocios como una "competencia desleal".

Ante esta situación, exhortó a los comerciantes a que sin importar su giro deben de regularizarse y contar con su respectivo referendo, a fin de operar en la normativa municipal.

Al respecto, el edil capitalino, Enrique Galindo, señaló que estos negocios son rentados a particulares locales, pero reiteró que no es competencia del municipio determinar la calidad de los productos, "se los rentan a personas de origen chino, y les dicen qué van a vender, a mí me toca que se haga correctamente, que protección Civil valide el inmueble, que tenga la licencia de funcionamiento congruente al producto, ya el producto y su origen ya no es una cuestión de nosotros", explicó el alcalde.