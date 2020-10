Clausuran 12 negocios durante fin de semana

La dirección de Gobernación de Gobierno del Estado y la Dirección de Comercio de la Alcaldía de la capital aplicaron nada más en esta semana que concluyó, 12 clausuras y 25 infracciones por irregularidades en la operación de negocios que deberían asumir restricciones durante la pandemia de coronavirus Covid-19.

Las doce clausuras y 25 infracciones corresponden a negocios cuyos propietarios u operadores y empleados infringieron alguna parte de la normatividad sanitaria o incluso de la venta de alcohol.

En el caso de las infracciones, los propietarios de los negocios tienen la posibilidad abierta de seguir los protocolos de salud y subsanar cualquier falla encontrada en el instante de la inspección, pero quedan sujetos a una multa.

Las infracciones incluyen la falta del uso de cubrebocas, la inexistencia de filtros sanitarios o la insuficiencia de éstos, la falta total de controles para evitar la concentración de personas que pudieran presentar alguna sospecha de contagio de coronavirus, o cualesquiera otras acciones en las que es posible cumplir de inmediato, pero al mismo tiempo, pagar una multa.

Sin embargo, en los casos de las doce clausuras no era posible subsanar en el instante o según los protocolos, el negocio revisado no debía estar abierto, por tratarse de una actividad no esencial para enfrentar las condiciones actuales de la pandemia.

Estas fallas incluyen casos de violación de horarios o de giros mercantiles, o cualesquiera de las que no pueden ser subsanadas.

En algunos casos aparecieron restaurantes que preponderantemente vendían alcohol, cuando en realidad, los restaurantes deben ofrecer en forma principal los alimentos.