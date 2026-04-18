Clausuran 6 atracciones turísticas en Real de 14

En lo que va del sexenio, se han clausurado seis establecimientos de atracciones en el Pueblo Mágico de Real de Catorce, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Recordó que la más reciente correspondió a la atracción "El Águila Real", tras confirmarse un incidente con una niña, quien quedó suspendida en el cable de una tirolesa, aunque fue rescatada sin lesiones.

"Aquí la omisión que nosotros detectamos como primera causa, fue la parte del operador. Ellos tienen que tener la dinámica de qué peso es el que puede hacer uso de esta tirolesa", subrayó.

El funcionario estatal remarcó que, si bien el Gobierno del Estado brinda y facilita apoyo institucional a los municipios, las direcciones municipales de Protección Civil deben ser los primeros en inspeccionar y regular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que los servicios turísticos deben operar bajo la normatividad vigente, sobre todo en los Pueblos Mágicos, donde tales actividades representan un atractivo frecuente para los turistas.

"Yo siempre les he dicho: nosotros siempre en el estado vamos a regular este tipo de situaciones cuando el municipio es el primer respondiente, es el que tiene que actuar", remató.