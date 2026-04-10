Clausuran bodega con huachicol en Soledad

Luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil, con apoyo de personal de la FGR, clausurara una pensión en donde se resguardaban pipas con "huachicol", el director de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo Galicia, afirmó que el sitio no se encuentra registrado ante la autoridad municipal, por lo que actualmente se mantiene bajo monitoreo.

Sin embargo, debido a que el predio ya fue clausurado por instancias estatales o federales, dijo que el municipio no puede intervenir directamente en este momento para realizar una inspección.

El funcionario explicó que, en caso de que otras autoridades determinen la reapertura o regularización del lugar, el Ayuntamiento procederá a realizar las revisiones correspondientes, principalmente en materia de licencia de funcionamiento y medidas de seguridad.

Asimismo, señaló que existe una presunción de irregularidades debido a la posible presencia de vehículos y contenedores utilizados para el transporte de combustibles, los cuales deben resguardarse únicamente en instalaciones autorizadas y que cumplan con estrictos protocolos de seguridad.

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"Este tipo de unidades no pueden estar en sitios abiertos o sin regulación; deben permanecer en espacios adecuados, como estaciones o centros de almacenamiento que cuenten con permisos y supervisión constante", indicó.

En cuanto a las acciones de supervisión, se informó que en lo que va del año se han detectado al menos dos establecimientos similares en el municipio, los cuales presentaban irregularidades en materia de seguridad. En ambos casos se levantaron actas administrativas, principalmente por la falta de programas internos de protección civil.Uno de estos sitios se ubicaba en el camino a San Pedro, mientras que otro se encontraba en las inmediaciones del Periférico. Tras las observaciones, los responsables cumplieron con los requerimientos y regularizaron su situación.

Finalmente, dijo que se mantienen vigilantes ante cualquier indicio de almacenamiento irregular de combustibles o materiales peligrosos, a fin de prevenir riesgos para la población.