Clausuras de empresas en la Z.I. son porque incumplen normativa

Las inspecciones a empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí, continúan evidenciando irregularidades recurrentes en el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo que ha derivado en un número significativo de clausuras, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

La funcionaria explicó que una de las principales problemáticas detectadas es la falta de permisos relacionados con la generación y manejo de residuos, especialmente en compañías que operan con materiales peligrosos. A ello se suman deficiencias en infraestructura, así como emisiones contaminantes que rebasan los límites establecidos por la ley.

Detalló que, como parte de sus atribuciones, la dependencia verifica que las industrias cuenten con autorizaciones vigentes, como permisos de fuentes fijas y documentación ambiental obligatoria, además de revisar que sus procesos no representen un riesgo para el entorno.

Mendoza Díaz señaló que, si bien la supervisión también corresponde a instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEGAM actúa en el ámbito estatal, enfocándose en garantizar el cumplimiento de las disposiciones locales.

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Advirtió que incluso la omisión de trámites administrativos puede derivar en clausuras provisionales, ya que estas medidas buscan obligar a las empresas a regularizarse. En este contexto, reconoció que las faltas detectadas reflejan un problema persistente en la industria, donde el cumplimiento integral de la normatividad aún no se consolida.