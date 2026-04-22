logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clausuras de empresas en la Z.I. son porque incumplen normativa

Por Samuel Moreno

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Clausuras de empresas en la Z.I. son porque incumplen normativa

Las inspecciones a empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí, continúan evidenciando irregularidades recurrentes en el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo que ha derivado en un número significativo de clausuras, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

La funcionaria explicó que una de las principales problemáticas detectadas es la falta de permisos relacionados con la generación y manejo de residuos, especialmente en compañías que operan con materiales peligrosos. A ello se suman deficiencias en infraestructura, así como emisiones contaminantes que rebasan los límites establecidos por la ley.

Detalló que, como parte de sus atribuciones, la dependencia verifica que las industrias cuenten con autorizaciones vigentes, como permisos de fuentes fijas y documentación ambiental obligatoria, además de revisar que sus procesos no representen un riesgo para el entorno.

Mendoza Díaz señaló que, si bien la supervisión también corresponde a instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEGAM actúa en el ámbito estatal, enfocándose en garantizar el cumplimiento de las disposiciones locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Advirtió que incluso la omisión de trámites administrativos puede derivar en clausuras provisionales, ya que estas medidas buscan obligar a las empresas a regularizarse. En este contexto, reconoció que las faltas detectadas reflejan un problema persistente en la industria, donde el cumplimiento integral de la normatividad aún no se consolida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP
    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP

    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP

    SLP

    Redacción

    Registros el 29 y 30 de abril

    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP
    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

    SLP

    Redacción

    Buscan atraer inversión y generar empleos

    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias
    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

    SLP

    Redacción

    Limpian drenajes y vigilan zonas de derrumbes

    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana
    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana

    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana

    SLP

    Redacción

    Trabajos buscan evitar encharcamientos