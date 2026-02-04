Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

Después del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina en una fiesta en un domicilio particular, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach), informó que, si es necesario se realizará un proceso tanatológico en el complejo y con los compañeros del estudiante asesinado.

En días anteriores, la comunidad de bachilleres se conmocionó por el crimen donde Miguel Ángel fue privado de la vida por otro adolescente ajeno a la institución.

El directivo refirió que, de acuerdo con la respuesta y las necesidades de la comunidad estudiantil, el subsistema educativo les brindará atención especializada en tanatología, a fin de sobrellevar el duelo de su compañero.

Enfatizó que, si bien el hecho delictivo correspondió a una situación externa a la institución educativa, el Cobach respalda la salud mental y bienestar de las y los estudiantes, por lo cual, es indispensable considerar la atención tanatológica.

"Lo que ya comenzamos a implementar es un proceso, primero de prevención, es un trabajo que ya lo llevamos haciendo junto con Guardia Civil del Estado. Ese es el primer paso que comenzamos a implementar", remató.