Colabora la SSPC estatal con Villa de Pozos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Jesús Juárez Hernández, confirmó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene presencia de apoyo en el nuevo municipio de Villa de Pozos, como parte de un convenio de colaboración firmado con el concejo municipal.

Luego de que autoridades municipales, encabezado por concejal presidenta Patricia Aradillas, informaran que actualmente su corporación ya cuenta con más de 80 elementos policiacos propios y que continúa en proceso de fortalecimiento, el funcionario estatal detalló que, si bien el respaldo se ha reducido de manera gradual, aún permanecen comisionados alrededor de cinco elementos estatales en labores de apoyo operativo.

Juárez Hernández explicó que, en una primera etapa del convenio, la GCE facilitó patrullas y personal para reforzar la vigilancia en el municipio; sin embargo, precisó que actualmente ya no se cuenta con unidades estatales asignadas, debido a que el propio ayuntamiento adquirió sus patrullas y opera con equipo municipal.

Indicó que la permanencia de los elementos estatales responde a un esquema de coordinación institucional, el cual se mantendrá vigente mientras sea necesario para garantizar la seguridad y consolidar la operatividad de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos.

Finalmente, subrayó que la SSPC continuará evaluando el avance de la corporación local para determinar, en su momento, la conclusión o ajuste del apoyo estatal, siempre bajo el principio de fortalecer las capacidades del nuevo municipio.