Colectivo y sociedades indígenas se unen para frenar el Fracking

El Colectivo Jól Dhut´ - Timél Ja´, informó que autoridades comunitarias, consejeros indígenas, organizaciones civiles y habitantes de distintas localidades de la Huasteca potosina, participaron este sábado 6 de diciembre, en el Foro Regional contra el Fracking, donde se definió una agenda común para frenar la fracturación hidráulica en la región.

Durante la asamblea, representantes de los pueblos náhuatl y tének reafirmaron su rechazo a la práctica del fracking, al señalar que representa riesgos para los mantos acuíferos, el medio ambiente y la salud de las comunidades. El encuentro, realizado en la localidad de La Herradura, reunió a delegaciones de varios municipios que han advertido sobre los posibles impactos de proyectos energéticos en sus territorios.

Como resultado del foro, los asistentes aprobaron una serie de acuerdos que buscan fortalecer la defensa colectiva del agua y del territorio.

Entre los puntos principales destacan, ratificar la prohibición del fracking en territorios indígenas y comunidades de la Huasteca, exigir una Ley General de Aguas que impida el uso del recurso en fracking y megaproyectos, elaborar actas de asamblea comunitaria para documentar formalmente el rechazo a esta técnica, solicitar a los ayuntamientos la emisión de acuerdos de cabildo que limiten cambios de uso de suelo vinculados con estas actividades.

Así como presentar una petición al Congreso del Estado para que exhorte al Congreso de la Unión a prohibir el fracking a nivel nacional, dar seguimiento legislativo a la iniciativa federal que busca vetar esta práctica, formar comités comunitarios de vigilancia ambiental para monitorear posibles riesgos en la región y convocar a un nuevo encuentro el 28 de febrero de 2026 en Axtla de Terrazas.