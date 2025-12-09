logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Colectivo y sociedades indígenas se unen para frenar el Fracking

Por Rolando Morales

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Colectivo y sociedades indígenas se unen para frenar el Fracking

El Colectivo Jól Dhut´ - Timél Ja´, informó que autoridades comunitarias, consejeros indígenas, organizaciones civiles y habitantes de distintas localidades de la Huasteca potosina, participaron este sábado 6 de diciembre, en el Foro Regional contra el Fracking, donde se definió una agenda común para frenar la fracturación hidráulica en la región.

Durante la asamblea, representantes de los pueblos náhuatl y tének reafirmaron su rechazo a la práctica del fracking, al señalar que representa riesgos para los mantos acuíferos, el medio ambiente y la salud de las comunidades. El encuentro, realizado en la localidad de La Herradura, reunió a delegaciones de varios municipios que han advertido sobre los posibles impactos de proyectos energéticos en sus territorios.

Como resultado del foro, los asistentes aprobaron una serie de acuerdos que buscan fortalecer la defensa colectiva del agua y del territorio. 

Entre los puntos principales destacan, ratificar la prohibición del fracking en territorios indígenas y comunidades de la Huasteca, exigir una Ley General de Aguas que impida el uso del recurso en fracking y megaproyectos, elaborar actas de asamblea comunitaria para documentar formalmente el rechazo a esta técnica, solicitar  a los ayuntamientos la emisión de acuerdos de cabildo que limiten cambios de uso de suelo vinculados con estas actividades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así como presentar una petición al Congreso del Estado para que exhorte al Congreso de la Unión a prohibir el fracking a nivel nacional, dar seguimiento legislativo a la iniciativa federal que busca vetar esta práctica, formar comités comunitarios de vigilancia ambiental para monitorear posibles riesgos en la región y convocar a un nuevo encuentro el 28 de febrero de 2026 en Axtla de Terrazas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia
    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    SLP

    Pulso Online

    PC llamó a no usar pirotecnia este 12 de diciembre.

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito
    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    SLP

    Naomi Alfaro

    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal
    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal

    "Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año
    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    SLP

    Redacción

    El programa "Acaba tu deuda de una vez" ofrece reducciones del 50% al 30%