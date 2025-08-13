Colector pluvial de Cactus está en su etapa final: RGC
El gobernador de San Luis Potosí informa sobre los avances del proyecto
A casi dos años del inicio de la construcción del colector pluvial en la colonia Cactus, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el proyecto se encuentra en su etapa final.
De acuerdo con el mandatario estatal, la obra podría ser entregada en aproximadamente mes y medio. Actualmente, los trabajos se concentran en la zona rural de este sector.
"La primera etapa ya se terminó; en toda la zona urbana solo resta un mes y medio para la entrega del colector en la parte rural", señaló.
El 25 de octubre de 2023, el gobierno estatal y municipal dieron el banderazo de arranque a esta obra, que cuenta con una inversión de 50 millones de pesos.
Según el informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), el colector tendrá una extensión de más de un kilómetro.
El proyecto contempla la construcción de canales de cuatro celdas, la colocación de tuberías, canales a cielo abierto en ciertos tramos, así como la infraestructura de descarga hacia el Tanque Tenorio.
Sin embargo, vecinos denunciaron retrasos y periodos de inactividad, lo que generó molestias por las afectaciones a la movilidad y preocupación debido a que Cactus y las colonias aledañas son consideradas zonas de alto riesgo de inundación.
