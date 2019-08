Colocan cruz rosa en honor a Mitzi

Entre los mismos escombros donde fue encontrado el cuerpo de Mitzi, el pasado 18 de agosto, esta tarde integrantes de colectivos feministas colocaron dos cruces en la calle de Basalto: una cruz bendita y una simbólica para recordarla.

Con estas acciones buscan que la sociedad no olvide el asesinato de la joven de 24 años de edad.

Esta cruz simbólica fue la primera de 15 que serán instaladas en algunos puntos donde mujeres han sido asesinadas o han sido encontradas sin vida en la capital potosina.

Las integrantes que se reunieron en el predio de la colonia Las Piedras, también exigieron a las autoridades que se localice y castigue a los hombres responsables, además de que a los feminicidas se les dé un nombre y apellido.

En el protocolo una de las asistentes señaló: "Hoy nos hemos reunido ciudadanas, colectivos, activistas, amistades y familiares de Mitzi a rendir homenaje y pedir justicia por Mitzi, por Karla, por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidios y de la desaparición forzada. Estamos aquí pidiendo justicia y seguridad a la capital y estado. ¡Porque vivas nos queremos!".

Asimismo, exigió tanto al gobierno municipal como estatal la rehabilitación y seguridad de calles, espacios y lotes baldíos, "han sido focos rojos para la delincuencia y violencia que nos azota día a día. Requerimos que nos brinden las condiciones necesarias para que las mujeres del estado estemos seguras, rechazamos sus declaraciones y los hacemos responsables por sus omisiones con la seguridad de la capital y estado, si no pueden con sus cargos que ¡Renuncien!", exclamó.

Finalmente, realizó un llamado a la sociedad a no ser omisa y cómplice. "Recordemos con amor y digna rabia a las mujeres que fueron arrancadas de nuestro lado y exijamos al unísono: ¡Justicia!".