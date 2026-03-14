Colonia San Francisco con problemas de drenaje

Habitantes de la colonia San Francisco, denunciaron que desde hace varios meses enfrentan problemas en la red de drenaje, entre ellos, un colapso ubicado en la intersección de las calles República de Canadá y República de Chile.

De acuerdo con vecinos del sector, el pasado jueves personal del organismo operador Interapas acudió presuntamente para reparar el drenaje colapsado; sin embargo, señalaron que el problema persiste y los malos olores continúan siendo insoportables.

Indicaron que, además del foco de infección que representa esta situación, también ha comenzado a afectar de manera directa a algunas viviendas, donde se han presentado problemas en las coladeras de baños y patios, lo que atribuyen a la falta de mantenimiento en la red sanitaria.

Asimismo, mencionaron que durante la temporada de lluvias la zona se ve afectada por la acumulación de agua pluvial, debido a la falta de un sistema de desagüe eficiente.

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"Ya hemos hecho el reporte en varias ocasiones y no nos han hecho caso; según vinieron a arreglar, pero estamos peor", señalaron los vecinos.

Ante esta situación, exhortaron al organismo operador a realizar una reparación adecuada que incluya el desazolve de la alcantarilla y permita mitigar el taponamiento en la red sanitaria del sector.