Colonos de Pavón, sin servicio de agua

Habitantes de la calle Paseo de las Palomas, en Hogares Populares Pavón, reportaron que luego de la construcción de un nuevo parque lineal frente a sus domicilios, el abasto de agua potable a través de la red pública empezó a fallar, a pesar de que siempre había sido constante.

Pidieron al Ayuntamiento de Soledad o al organismo Interapas una revisión de las tuberías y conexiones de la zona para detectar posibles cortes o fugas que podrían estar afectando la llegada del líquido a los hogares.

En diálogo con algunos de los residentes, éstos comentaron que la obra del parque lineal vino a mejorar la imagen del rumbo y la plusvalía de las viviendas, lo cual les parece muy positivo. Aún así, señalaron que, a partir de las obras de construcción de este espacio y su posterior entrega en la segunda mitad de 2025, el abasto de agua comenzó a fallar.

"Antes teníamos agua todo el día, todos los días, pero ahora el abasto es intermitente. Un día sí; al otro no, y nos llega por horas. Hay ratos en que no llega nada", fue uno de los comentarios. Creen que, durante los trabajos de levantamiento del parque lineal, alguna línea pudo quedar cortada o se cerró una válvula subterránea, "pero eso sólo se podrá saber con una revisión a detalle", mencionaron.

