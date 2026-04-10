Colonos de Soledad piden a Interapas solucionar problema

Vecinos de la calle Ignacio López Rayón, a la altura del número 214 de la cabecera municipal de Soledad, denunciaron una fuga de aguas negras que tiene semanas sin ser atendida, pese a los reportes realizados ante el Interapas.

En el lugar, se observa una acumulación de líquido de color verdoso y presencia de residuos que emana un olor fétido. Según vecinos, pese a esta situación, la autoridad no ha dado la atención.

Los afectados consideraron que la fuga no solo genera malos olores, sino también riesgos sanitarios, especialmente para niños y personas adultas mayores que circulan diariamente por la zona.

Señalaron que se estima que el problema tiene cerca de dos semanas por las condiciones del agua, incluso podrían ser más, y aunque indicaron que se desconoce el origen del escurrimiento debido a que esta calle durante casi todo el día se ocupa para estacionamiento, es evidente por las tonalidades que no se trata de agua potable, sino residual.

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Mencionaron que han realizado múltiples reportes ante Interapas sin obtener respuesta, por lo que exigen la pronta intervención de las autoridades para reparar la fuga y evitar mayores afectaciones a la salud pública, así como una mala imagen urbana, debido a que tan solo a dos cuadras de la plaza principal se desarrolla la Feria Nacional de la Enchilada.