Combate Sedesore rezago en municipios

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) aseguró que San Luis Potosí ha logrado reducir parte de sus carencias sociales mediante programas de infraestructura básica y apoyos dirigidos principalmente a comunidades con altos niveles de rezago, donde todavía persisten necesidades relacionadas con servicios elementales y vivienda.

La titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza, afirmó que durante los últimos cuatro años se han fortalecido acciones enfocadas en alimentación, electrificación, agua potable, caminos y mejoramiento de vivienda.

"Hoy tenemos cuatro años y creo que hemos avanzado muchísimo porque se ha mandado atender diversos programas sociales y también infraestructura social", declaró la funcionaria estatal.

Explicó que actualmente la Sedesore mantiene coordinación con los ayuntamientos para definir las obras prioritarias y dirigir los recursos hacia proyectos que beneficien al mayor número

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de habitantes.