logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comerciantes colocan luminarias en el C.H.

Por Martín Rodríguez

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Comerciantes colocan luminarias en el C.H.

Comerciantes del Centro Histórico se organizaron para colocar sus propias luminarias en la calle Escobedo, aunque el alumbrado público funciona sin contratiempos, vendedores de ropa y accesorios colocaron lámparas de led encima de sus fachadas para reforzar.

Los vendedores utilizan las marquesinas de las partes altas en las fachadas de los negocios, para colocar luminarias que se alimentan de energía solar.

A diferencia de otros equipos instalados en algunas calles del centro, en esta ocasión, las lámparas se alimentan únicamente de energía solar, cuentan con fotoceldas y aportan un adicional a la iluminación de las calles

Ejercicios similares, realizaron desde 2019 los comerciantes y locatarios en la calle Hermenegildo Galeana, entre 5 de Mayo y Morelos. Este primer experimento comenzó con la idea de aportar mayor iluminación para el desarrollo de las actividades de un restaurante que desapareció con la pandemia (1913), el despacho jurídico del extinto abogado Marco Antonio Arredondo Bravo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.