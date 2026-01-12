Comerciantes colocan luminarias en el C.H.
Comerciantes del Centro Histórico se organizaron para colocar sus propias luminarias en la calle Escobedo, aunque el alumbrado público funciona sin contratiempos, vendedores de ropa y accesorios colocaron lámparas de led encima de sus fachadas para reforzar.
Los vendedores utilizan las marquesinas de las partes altas en las fachadas de los negocios, para colocar luminarias que se alimentan de energía solar.
A diferencia de otros equipos instalados en algunas calles del centro, en esta ocasión, las lámparas se alimentan únicamente de energía solar, cuentan con fotoceldas y aportan un adicional a la iluminación de las calles
Ejercicios similares, realizaron desde 2019 los comerciantes y locatarios en la calle Hermenegildo Galeana, entre 5 de Mayo y Morelos. Este primer experimento comenzó con la idea de aportar mayor iluminación para el desarrollo de las actividades de un restaurante que desapareció con la pandemia (1913), el despacho jurídico del extinto abogado Marco Antonio Arredondo Bravo.
