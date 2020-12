Comerciantes de productos desechables esperan bajas ventas por cancelación de festejos navideños

Establecimientos dedicados a la venta de recipientes desechables prevén pérdidas de un 50 por ciento respecto al año anterior, debido a la cancelación de posadas y otros festejos decembrinos donde solían congregarse cantidades importantes de personas y por lo tanto el uso considerable de este tipo de productos.

Juana Galván, quien es propietaria de un negocio dedicado a la venta de este tipo de mercancía ubicado en el primer cuadro de la ciudad, consideró que este año ha sido difícil en general para todos los comerciantes, apuntó que en el caso de los negocios con el giro de desechables se han visto disminuidos los pedidos por parte de de otros comercios en el Centro Histórico como plazas y restaurantes, puesto que ahora solo les adquieren la mitad de los pedidos que hacían antes.

Agregó que de igual forma, las ventas a las personas que antes compraban cantidades grandes ante la realización de festejos propios de la temporada disminuyó por la cancelación de los mismos debido a las restricciones por la pandemia de covid-19.

"Si ahorita se están cancelando las posadas que era donde vendíamos pues no vamos a vender entonces, se venderá algo, lo de las personas que no hacen caso de lo que dice el gobierno, pero no será igual", sostuvo la comerciante.

Recordó que anteriormente se daba un repunte en la venta de productos desechables como platos, vasos, cucharas, tenedores, contenedores servilletas y todo en cuanto a envases térmicos, sin embargo a la esta vez no ha sido así, puntualizó.