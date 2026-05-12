Comercio alista su App de verificación

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó un avance cercano al 90% en el desarrollo de la aplicación que permitirá a la ciudadanía verificar en tiempo real si un establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento vigente, pese a que esta herramienta ya quedó establecida dentro de la reforma al Reglamento de Comercio capitalino publicada desde junio de 2025.

El titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, explicó que actualmente trabajan de manera coordinada con la Dirección de Innovación para concluir la carga y depuración de la información de miles de negocios registrados en la capital.

Detalló que uno de los principales obstáculos para concluir la plataforma ha sido identificar correctamente los nombres comerciales de los establecimientos, debido a que muchas licencias están registradas bajo razones sociales o nombres de personas físicas distintas al nombre con el que opera públicamente el negocio.

"Tenemos restaurantes o bares muy conocidos en la ciudad, pero la licencia está dada a nombre de una persona y no del negocio como lo conoce la ciudadanía", explicó.

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Indicó que esta situación obligó a realizar un nuevo cruce de información para relacionar cada licencia con el nombre comercial correspondiente, particularmente en pequeños establecimientos donde la identificación resulta más compleja.

De la Vega Pineda señaló que la intención es lanzar la aplicación una vez que toda la base de datos esté completa y no por etapas, además de que prevén presentar formalmente la herramienta junto con cámaras empresariales.

La aplicación permitirá que cualquier usuario pueda escanear un código QR colocado en los establecimientos y consultar si el comercio opera de manera regular o si cuenta con observaciones administrativas, aunque aclaró que los datos personales permanecerán protegidos.