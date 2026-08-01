Comercio mantiene supervisión comercial

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La Dirección de Comercio Municipal de Soledad mantiene operativos permanentes de supervisión en establecimientos comerciales del municipio, con el objetivo de verificar que los negocios cumplan con la regulación vigente y evitar prácticas que generen afectaciones al orden urbano.

Las revisiones abarcan comercios establecidos, semifijos y ambulantes, donde personal municipal verifica que los propietarios cuenten con la documentación correspondiente, respeten los horarios autorizados y operen conforme al giro comercial registrado.

Entre los principales puntos de vigilancia se encuentra evitar la ocupación irregular de la vía pública, así como detectar establecimientos que desarrollen actividades distintas a las permitidas en sus autorizaciones, informó la dependencia municipal.

La Dirección de Comercio señaló que los recorridos se realizan bajo un esquema de diálogo con comerciantes y propietarios, buscando que las actividades económicas continúen desarrollándose dentro de un marco de legalidad y convivencia con los habitantes de las distintas zonas del municipio.

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Las acciones forman parte de las medidas de ordenamiento comercial impulsadas por el Ayuntamiento de Soledad, ante el crecimiento de actividades económicas en espacios

públicos y la necesidad de mantener condiciones adecuadas tanto para vendedores como para ciudadanos.

El área municipal indicó que las inspecciones continuarán de manera constante, con la finalidad de promover un comercio regulado y prevenir conflictos derivados de incumplimientos a la normativa local.