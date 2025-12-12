Comercio municipal investiga dos antros clandestinos

La Dirección de Comercio Municipal mantiene abiertas dos investigaciones por presunta operación clandestina de establecimientos, uno de ellos ubicado en pleno Centro Histórico de la capital potosina. De acuerdo con el titular del área, Ángel de la Vega, el caso más visible es el del llamado "DEPA", un sitio que había permanecido inactivo por meses y que recientemente reactivó actividades, lo que detonó una serie de quejas ciudadanas y reportes en redes sociales.

La dependencia inició una verificación para confirmar si en ese espacio se realiza actividad comercial sin permisos. Aunque el avance de la revisión se mantiene reservado, Comercio ya cuenta con indicios que podrían sustentar una intervención formal. Hasta ahora, este sería el único punto irregular identificado dentro del primer cuadro de la ciudad.

El segundo caso se localiza en la periferia, donde el municipio realiza trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y el C4 para recopilar evidencia. Con estas acciones buscan documentar el funcionamiento del lugar y, en caso de confirmarse la actividad clandestina, actuar conforme lo permite la normatividad. El operativo incluye patrullaje y seguimiento discreto para no entorpecer la investigación.

En materia de sanciones, el marco municipal contempla multas que van desde 20 hasta 2 mil UMAS, aunque para la autoridad, el objetivo principal no es la penalización económica, sino detener la operación de negocios que funcionan fuera de la ley. Comercio insiste en que cualquier establecimiento debe cumplir dictámenes de Protección Civil, ecología, vialidad, uso de suelo y, en el Centro Histórico, autorización del INAH, además de operar de manera abierta y con medidas de seguridad.

El Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de que estos espacios regularicen su situación, pero advierte que mientras sigan operando de manera clandestina serán objeto de clausura. La Dirección de Comercio recordó que en fechas recientes se realizaron operativos similares contra fiestas y reuniones irregulares organizadas durante el periodo de Chantolo, una línea de acción que continuará durante la temporada.