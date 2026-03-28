Comercio niega a locatarios pernoctar en el Bicentenario
La decisión debe consensuarse con todas las organizaciones, aclara la autoridad
Luego de que circularan versiones sobre presuntas agresiones y desalojos contra artesanos y comerciantes de temporada en el Mercado Bicentenario, autoridades municipales aseguraron que no se registró ningún altercado durante la intervención realizada la noche del jueves.
De acuerdo con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, inspectores de la Dirección de Comercio acudieron al lugar, ubicado en Periférico Norte, tras una solicitud de los propios comerciantes, quienes buscaban autorización para pernoctar en ese espacio durante las jornadas de venta por el Domingo de Ramos.
Durante el encuentro, el personal municipal dialogó con los vendedores foráneos y les explicó que la autorización no depende únicamente de la autoridad, sino que debe ser analizada y acordada por las tres organizaciones que integran este centro de abasto. En tanto se define una resolución, prevista para este viernes, se les indicó que debían retirarse del sitio.
Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos rechazó que se haya tratado de un operativo con uso de la fuerza y atribuyó la situación a la presencia de comercio informal atraído por la temporada.
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