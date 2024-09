Comercio vigilará antros y ambulantes

Pasada la noche del Grito de Dolores, la Dirección de Comercio mantendrá la vigilancia en la venta de bebidas alcohólicas y de vendedores ambulantes con motivo de las fiestas patrias hasta la tarde de este lunes 16 de septiembre, informó su titular, Jorge García Medina.

Ayer, la dependencia habilitó 30 inspectores para supervisar la Plaza de Armas y sus alrededores con al menos dos objetivos: Que no se realizara la venta de bebidas embriagantes y que no ingresaran comerciantes informales que no tuvieran permisos previos en regla.

Luego de que ayer circularan rumores de que había “ley seca”, el director de Comercio aclaró que lo que se hace es pedir a los administradores de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que dejen de vender a cierta hora para evitar que haya personas embriagándose en la vía pública con motivo de las fiestas de la Independencia.

“Nos coordinamos con las demás instancias municipales, como Protección Civil y Seguridad y Protección Ciudadana, así como del estado y la federación, y aplicamos filtros para que el evento del Grito se llevara a cabo de la mejor forma posible”, declaró el funcionario en entrevista.

Aclaró que el trabajo que se realizó ayer en el centro de la capital no significó que se descuidaran otras zonas de la capital: “Los compañeros del turno nocturno y de otros grupos operativos como los de Pisos y de Tianguis, siguieron trabajando normal. Lo que hicimos fue reforzar el grupo que trabajó anoche en el Grito”.

García Medina añadió que Comercio mantendrá sus operativos de vigilancia hoy lunes con motivo del tradicional Desfile de Independencia, a la espera de que ya para la tarde, las actividades se normalicen.