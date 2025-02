Comités definirán idoneidad de perfiles para elección judicial: Badillo

Los Comités de Evaluación se encuentran analizando la idoneidad de los perfiles que se consideraron elegibles para participar en la elección judicial, por lo que los aspirantes que no cumplen con requisitos o infringen las bases de las convocatorias, aún serán filtrados, aseguró el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

"Las listas que se dieron a conocer son los perfiles que cumplieron con toda la documentación, ahora hay que ver el tema de la idoneidad y algunos de estos perfiles tendrán que valorarse y ver si, en efecto, cuentan con todos los requisitos de idoneidad para que puedan avanzar en el proceso", comentó.

Hay casos como José Luis Ruiz Contreras, aspirante en el lista del Comité de Evaluación del Poder Judicial Estatal, que incumple con la restricción de haber sido Fiscal General del Estado dentro del año anterior a la publicación de la convocatoria.

Otros perfiles, como Héctor Vega Robles, se registraron en las tres convocatorias emitidas para participar.

"El tema de que si podían inscribirse en las convocatorias, eso sí es viable. Lo que no se podía era inscribirse en el proceso local y federal, ellos podían inscribirse en las tres convocatorias", señaló Cuauhtli Badillo.

El presidente de la Mesa Directiva aseguró que estarán al pendiente del trabajo que realicen los Comités de Evaluación, encargados del proceso de análisis de los postulantes.

Añadió que también se están previendo estrategias en caso de que algunos cargos no puedan quedar cubiertos debido a la participación en las convocatorias, que fue menor de la esperada.