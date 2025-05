¿Cómo tener Internet si no hay luz en casa?

La conexión a Internet es imprescindible para todos, ya sea para trabajar en casa, para estudiar o simplemente tener un rato de entretenimiento.

De acuerdo con el portal de métricas Statista, aproximadamente 112 millones de personas en México tuvieron acceso a Internet durante 2024, lo que representa al 86.5% de la población mayor de 6 años.

Si eres parte de estos internautas, es probable que alguna vez se te haya cortado el servicio por falta de luz. Pero no te preocupes porque hoy te decimos cómo seguir navegando en tu casa.



Métodos para tener Internet sin luz en casa

Compartir datos con el celular

Para esta opción necesitas tener datos móviles en tu celular. Después, deberás compartirlos con otros dispositivos, por ejemplo, una laptop o tablet.

En Android: entra a "Configuración", después ve al apartado "Internet y redes" y busca la función "Zona WiFi y conexión". Luego presiona en "Zona Wi-Fi" y activa el botón.

Con este método podrás compartir tus datos móviles a través de un código QR o de una contraseña que tú mismo deberás configurar siguiendo la ruta.

En iPhone: entra a "Configuración", luego ve al apartado "Punto de acceso personas" y después activa la opción "Permitir que otros se conecten".

Para que otros dispositivos accedan a los datos móviles tendrás que ingresar manualmente la contraseña del punto de acceso, misma que puedes modificar en el apartado "Permitir que otros se conecten".



Internet portátil

Estos dispositivos permiten la conexión a internet mediante routers de señal 4G o 5G. Funcionan insertando una tarjeta SIM que crea una red a la que se le pueden conectar varios dispositivos.

La mayoría de los routers portátiles se recargan en tiendas de conveniencia. Por ejemplo, en Bait hay paquetes de $110 al mes con 5,000 MB, de $210 con 10,000 MB o de $410 con 30,000.

Todos los planes incluyen servicio para WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, X (antes Twitter), Instagram y Snapchat. Compañías como Izzi, Steren, Telcel y CFE también ofrecen el servicio de Internet móvil.



¿Cómo mejorar la señal del WiFi?

Ubica tu router en un lugar elevado y alejado de obstáculos como paredes y otros dispositivos electrónicos que puedan interferir en la propagación de la señal.

Elige un WiFi de 2.4GHz para dispositivos que no necesitan una señal potente y que estén más lejos del router; mientras que los 5GHz son para dispositivos que necesitan una señal fuerte y que se encuentren cerca del módem.

Asegura tu red con una contraseña (que incluya mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números). Así, las personas desconocidas no podrán robar tu señal de Internet.