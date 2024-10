Comparece titular de Sefin ante Congreso... sin datos

Sin información precisa en algunos de los temas clave en el estado, compareció la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, ante el Congreso del Estado, iniciando la jornada de comparecencias de este martes.

La funcionaria fue cuestionada en temas como la deuda con maestros de Telesecundarias y con la Dirección General de Pensiones (DGP), sobre la situación presupuestal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la situación con los trabajadores del Poder Judicial Estatal y el estatus de las pensiones a personas con discapacidad que no han sido entregadas por el estado.

El diputado de Morena, Roberto García Castillo, preguntó directamente cuál es el adeudo que se tiene con maestros de Telesecundarias y cuándo se cumplirá el compromiso de pagarles.

García Vidal respondió que el adeudo no existe y que se está al corriente con los pagos.

Después, la diputada, también de Morena, Jessica Gabriela López Torres, le preguntó en qué estado se recibió la deuda con la Dirección General de Pensiones (DGP), y a cuánto asciende la deuda al día de hoy, pregunta evadida por la funcionaria.

"La deuda de Pensiones es dinámica, en este momento no le puedo dar el monto, lo que sí me puedo comprometer es enviarle una ficha con todos los datos que me está requiriendo, para poder tenerle la información mucho más precisa", dijo García Vidal.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, del PAN, cuestionó a la secretaria sobre la situación financiera de Poder Judicial del Estado, que estuvieron en paro de labores recientemente por compromisos incumplidos de parte del gobierno.

"El presupuesto para el 2024 es de mil 321 millones de pesos, a la fecha han sido pagados 969 millones de pesos, adicional se otorgaron 8.9 de millones y estamos en pláticas para poder ayudar y contribuir para su cierre", se limitó a responder.

Guajardo Barrera también preguntó el origen de los fondos para financiar el nuevo municipio de Villa de Pozos. Después de un largo silencio incómodo, donde la titular estaba "recabando los datos", respondió que se calcularon las participaciones acorde a la Ley de Coordinación Fiscal, que fue reformada recientemente a falta de datos por parte del INEGI, sin responder a la pregunta del legislador.

Guajardo señaló que, si bien, la secretaria tomó protesta apenas el pasado 1 de octubre, debe conocer la situación de la dependencia de todo el año.

La diputada del PT, Jaquelinn Jauregui Mendoza, y el diputado Carlos Arreola Mallol de Morena, preguntaron sobre la situación presupuestal actual de la UASLP. La funcionaria respondió que el Congreso autorizó un presupuesto de 280.7 millones de pesos para el 2024, de los cuales se han entregado 210 millones hasta la fecha.

Sin embargo, mencionó la existencia de un convenio entre Sefin, la UASLP y la Secretaría de Educación Pública (SEP), correspondiente a 466.23 millones.

"Estamos en gestiones en la SEP para que nos pudieran considerar (dentro del convenio) la infraestructura obras y proyectos que se han trabajado para la Universidad, y la inversión que se ha tenido en la Facultad de Ciencias y, de no ser posible concretarse, que se pudiera considerar se pedirían recursos extraordinarios para poder llegar a la meta", señaló.

La diputada Jessica Gabriela López Torres preguntó la situación referente a las pensiones a personas con discapacidad pendientes por entregar, establecidas por un convenio entre la federación y el gobierno estatal.

La legisladora señaló que el día de ayer se cuestionó al Secretario General de Gobierno sobre el tema y respondió que era algo correspondiente a Finanzas, pero la funcionaria señaló que es un tema que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

En la segunda ronda de intervenciones, el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, en lugar de cuestionar a la titular de Sefin, le hizo saber que "no está obligada a responder a todos los cuestionamientos hechos por los diputados, sino sólo lo que ella considere".