Comparecencia del fiscal acaba en reproches

Con pocos o casi ningún cuestionamiento duro, el fiscal general del estado, Federico Arturo Garza Herrera cumplió con pasajes de evidente enojo el trámite de su comparecencia ante el Congreso del Estado, en una Sala de Plenos donde las únicas pancartas y consignas en contra del funcionario, vinieron de un pequeño grupo de gallardistas.

El fiscal inició su intervención a las 10:06 de la mañana con un discurso en el que reprochó el tono del citatorio para comparecer, cuyo texto consideró que "agravia y ofende, porque dichas palabras denostan, agravian por su ligereza y por su crítica severa sin razón".

En el mensaje, les recordó que "desde el inicio de mi función como procurador general de Justicia y en mi caminar como fiscal del Estado, he señalado que el Sistema de Justicia Penal estaría funcionando al cien por ciento, en quince años, para finales de 2030". Expuso datos numéricos que, en su opinión, prueban los avances de la Fiscalía General del Estado en tres años y siete meses de trabajo.

El panista Antonio Zapata Meraz, cuestionó la veracidad de los tiempos de atención de la Fiscalía a los denunciantes, pues si bien el Fiscal dijo que el tiempo promedio es de siete minutos, estudios en manos de los diputados señalan que el estado con el récord de atención a nivel nacional es Chihuahua, con 85 minutos para atender al público.

El diputado Edgardo Hernández Contreras arremetió contra el compareciente respecto a su preparación y capacidad para ser fiscal e incluso lo retó a un debate de conocimientos penales "cuando quiera". Luego le espetó que el único mérito de Garza Herrera para acceder al cargo es "ser amigo del gobernador". El fiscal respondió citando su trayectoria como abogado, después de lo cual el legislador del PVEM se retiró de la Sala de Plenos.

Otros legisladores ausentes fueron el petista Pedro César Carrizales Becerra, el dirigente Verde Emmanuel Ramos Hernández, y la panista Vianey Montes Colunga.

Eugenio Govea Arcos, del Movimiento Ciudadano, se refirió al incremento en los índices de delitos debido a una "nula procuración de justicia, en la que solo dos de cada 100 delincuentes son procesados y castigados en México", para luego señalar los incrementos al presupuesto de la Fiscalía que se han dado en los últimos años, hasta llegar a mil 49 millones de pesos en 2019 y que en su opinión no se reflejan en la productividad del organismo autónomo.

Garza Herrera explicó que la mayor de ese presupuesto se usa para el pago de salarios y expresó que actualmente, la Fiscalía trabaja con la cuarta parte del personal que existía hace tres sexenios.

La diputada Marite Hernández Correa cuestionó sobre la alerta de género y feminicidios, en tanto que Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez pidió incentivar la cultura de la denuncia.

El panista Rolando Hervert Lara, en su turno, lamentó que la comparecencia del Fiscal se convirtiera "en un circo" y en una repetición de lo que el funcionario leyó en pasados informes, "sin abordar de lleno los casos pendientes de justicia que más interesan a las y los potosinos". Respecto de la numeralia del informe, dijo que una comparecencia no es para "dar estadísticas y decir cuántos cursos de capacitación han hecho", pues ese tipo de datos "yo los puedo consultar en la página web de la Fiscalía".

Hervert Lara cuestionó la falta de resultados de las denuncias formales del Ayuntamiento capitalino "por hechos con apariencia de delito" atribuidos a la administración del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y la falta de acción contra policías municipales captados en video cometiendo ilícitos. Las "animadoras" gallardistas ahí presentes arreciaron su griterío.

Alterado, el Fiscal recurrió a la doctrina de la presunción de inocencia y alegó que "no solo compete a la autoridad la integración de las carpetas" de investigación. "Este sistema es compartido. No basta con poner una denuncia. Van y ponen una denuncia y piensan que ya está todo integrado, no señor", respondió ya evidentemente encorajinado.

"Si hay hechos con apariencia de denuncia (sic) por supuesto que actuaremos con todo el peso de la ley", recompuso, sólo para volver a los reproches y al pique: "Verdad que sí duele cuando se habla a la ligera... ojalá y fuera usted abogado para que me entendiera"; reclamó incluso que "se nos juzga parcialmente por lo que publica la prensa de nosotros" y pidió respeto para su persona y la institución.

Óscar Carlos Vera Fábregat, quien fuera procurador en el gobierno de Leopoldino Ortiz Santos, se limitó a felicitarlo por su labor y a desearle suerte en una labor "que nunca deja contenta a nadie".

Al término, la comparecencia del fiscal fue calificada por diputados del PAN como "una pérdida de tiempo por la falta de respuestas concretas a los temas que más importan a la ciudadanía", señalando que "acudir al Congreso para exponer datos que están disponibles en internet, no tiene caso".

Rolando Hervert Lara, coordinador de la bancada panista, dijo que en la comparecencia de Federico Arturo Garza Herrera no se abordaron los temas importantes, como los delitos electorales. Subrayó la importancia de ocuparse de lo electoral "para evitar que en el 2021 aparezcan en la boleta personas que tal vez cometieron delitos".