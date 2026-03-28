logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Compra de productos de mar con gran respuesta

Familias de Soledad hacen largas filas para adquirir el producto a bajo costo

Por Flor Martínez

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Compra de productos de mar con gran respuesta

Gran respuesta por parte de la ciudadanía registra el puesto de venta de productos del mar que instala cada viernes el Sistema Municipal DIF de Soledad en la plaza principal durante la temporada de Cuaresma.

Desde las 8:00 de la mañana, cuando el personal de la dependencia se instala en el lugar, comienzan a llegar familias que hacen fila para adquirir algunos de los productos que se ofrecen, los cuales, de acuerdo con el gobierno municipal, se comercializan a precios más accesibles.

Según información de la dependencia, los costos que se manejan son hasta un 60 por ciento más bajos en comparación con los mercados tradicionales, pescaderías y supermercados.

Entre los productos más solicitados se encuentran el filete de tilapia en 55 pesos el kilo; la posta de bagre y la mojarra en 80 pesos; el camarón coctelero en 125 pesos; y el camarón con cabeza en 190 pesos por kilogramo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de la plaza principal, este año se habilitaron otros puntos de venta en el fraccionamiento Puerta Real y en el Centro Comunitario 21 de Marzo, con un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. La próxima semana, el servicio se brindará también durante Jueves y Viernes Santo en ese mismo horario.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Torneo de robótica en SLP
    Torneo de robótica en SLP

    Torneo de robótica en SLP

    SLP

    Redacción

    Copocyt organiza competencia en la UPSLP

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival
    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    SLP

    Redacción

    Habrá cierres por festival y Semana Santa

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027
    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    SLP

    Redacción

    Pide que todos los perfiles participen

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo
    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    SLP

    Redacción

    Desazolve busca evitar encharcamientos