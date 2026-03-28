Compra de productos de mar con gran respuesta

Gran respuesta por parte de la ciudadanía registra el puesto de venta de productos del mar que instala cada viernes el Sistema Municipal DIF de Soledad en la plaza principal durante la temporada de Cuaresma.

Desde las 8:00 de la mañana, cuando el personal de la dependencia se instala en el lugar, comienzan a llegar familias que hacen fila para adquirir algunos de los productos que se ofrecen, los cuales, de acuerdo con el gobierno municipal, se comercializan a precios más accesibles.

Según información de la dependencia, los costos que se manejan son hasta un 60 por ciento más bajos en comparación con los mercados tradicionales, pescaderías y supermercados.

Entre los productos más solicitados se encuentran el filete de tilapia en 55 pesos el kilo; la posta de bagre y la mojarra en 80 pesos; el camarón coctelero en 125 pesos; y el camarón con cabeza en 190 pesos por kilogramo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de la plaza principal, este año se habilitaron otros puntos de venta en el fraccionamiento Puerta Real y en el Centro Comunitario 21 de Marzo, con un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. La próxima semana, el servicio se brindará también durante Jueves y Viernes Santo en ese mismo horario.