Comuneros de San J. de Gpe. exigen respeten territorio

Comuneros de San Juan de Guadalupe exigieron a las autoridades municipales respetar su territorio.

En una reunión a la que acudieron más de 50 comuneros, exigieron al municipio regresarle las más de catorce mil hectáreas que les pertenecen.

"Nos quieren quitar toda nuestra comunidad para área natural protegida", señaló Rodolfo Valdez García, comisariado de San Juan de Guadalupe.

Con gritos y altavoces, los comuneros que se dieron cita en Palacio Municipal de la Capital solicitaban no sólo la atención de las autoridades si no también solicitaban que las personas que no tenían tierras salieran del inmueble.

"A nosotros no nos llamaron ni nos avisaron, estamos molestos porque no nos tomaron en cuenta". Insistió el comunero en el rechazo que hasta el momento se haya tenido para un acercamiento con la autoridad municipal.

El comunero molesto dijo agotarán los recursos para evitar que sus tierras sean declaradas como área natural protegida.

Cabe hacer mención que esta no es la primera ocasión en que los comuneros manifiestan su inconformidad por las decisiones que ha tomado la autoridad municipal respecto a sus tierras, pues en ocasiones anteriores han referido estar en contra de las mismas.