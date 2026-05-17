Comunidades piden reconocimiento oficial como pueblos indígenas
Seis comunidades de Tamuín, iniciaron el proceso para obtener el reconocimiento oficial como pueblos indígenas, condición que les abriría la posibilidad de acceder de manera directa, a recursos federales destinados al fortalecimiento cultural y comunitario.
Se trata de Tamante, Antiguo Tamuín, Aserradero, Velazco, San José de Limón y El Caracol, que buscan su incorporación al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), registro que otorga reconocimiento jurídico a las comunidades originarias del país.
El trámite es coordinado por el área municipal de Asuntos Indígenas, donde se integran los expedientes y requisitos para acreditar la identidad colectiva de las localidades, su organización interna y el vínculo histórico con la región. Una vez registradas, podrían gestionar apoyos públicos sin intermediarios y acceder a programas federales específicos.
En San Luis Potosí existen actualmente 542 comunidades inscritas en este padrón nacional, lo que coloca a la entidad entre las de mayor reconocimiento indígena en el país; sin embargo, en la Huasteca potosina aún hay localidades que permanecen fuera del catálogo oficial, pese a la presencia de población teenek y náhuatl.
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El catálogo nacional forma parte de la estrategia del INPI para reconocer a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. En este contexto, autoridades municipales llamaron a las comunidades que aún no están registradas a integrarse al proceso, con el objetivo de avanzar en las siguientes etapas de asignación de recursos y reconocimiento formal.
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